Des réflexions pour accroître le financement climatique au Bénin

Le gouvernement du Bénin, en collaboration avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale, a organisé le 16 juillet 2024 à Cotonou une table ronde internationale centrée sur l’accroissement des mécanismes de financement climatique pour le pays.

Des partenaires de développement ainsi que des représentants du secteur privé ont pris part à cette rencontre. L’objectif était de mobiliser le soutien des banques multilatérales de développement (BMD), des institutions financières internationales, et du secteur privé pour augmenter le financement climatique par le biais de réformes politiques, du développement des capacités et de solutions de financement innovantes. Les discussions ont porté sur les moyens d’augmenter les financements pour l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique au Bénin, notamment à travers des approches programmatiques pour catalyser l’accès au financement.

Contexte et Besoins Financiers

Le Plan national d’adaptation (PNA) 2022 du Bénin cible plusieurs secteurs vulnérables, notamment l’agriculture, l’eau, la foresterie, l’érosion côtière, la santé, et le tourisme. La Contribution Déterminée au niveau National (CDN) 2021 actualisée se concentre sur l’énergie, l’agriculture, l’industrie manufacturière, les déchets, l’utilisation des terres, et la sylviculture.

Le Rapport national sur le climat et le développement (RNCD) du Groupe de la Banque Mondiale estime que les besoins en financement additionnels pour l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques s’élèvent en moyenne à 0,3 % du PIB annuel sur la période 2030-2050, et à 2,7 milliards USD d’ici 2032. Les besoins d’investissement pour l’atténuation sont estimés à environ 8,6 milliards USD, avec environ 60 % attendus du gouvernement et du secteur privé, et 1,8 milliard USD pour l’adaptation, avec environ 70 % provenant du soutien international.

Soutien et Initiatives

Le FMI, la Banque Mondiale et d’autres partenaires soutiennent les réformes politiques liées au climat par le biais d’un appui budgétaire. En décembre 2023, le gouvernement béninois a conclu avec le FMI un accord de 200 millions USD via une Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Cet accord vise à soutenir la résilience socio-économique du pays, intégrer le changement climatique dans les politiques publiques, et relever les défis structurels exposant le Bénin aux chocs climatiques.

Le Groupe de la Banque Mondiale et d’autres partenaires financent des projets d’investissement dans divers secteurs, principalement l’énergie, les transports et l’agriculture. Les priorités du RNCD incluent l’agriculture, la gestion urbaine, l’énergie, les transports, la sylviculture, l’eau et la gestion côtière.

Trois Piliers pour Accélérer les Investissements Climatiques

Les discussions ont abouti à l’identification de trois piliers essentiels pour accélérer les investissements climatiques au Bénin :

1. Réformes Politiques :Renforcer la coopération et la planification interministérielles, ainsi que le cadre des partenariats public-privé (PPP).

2. Renforcement des Capacités : Offrir plus d’assistance technique (de l’UE et de la BEI) via des programmes de formation pour les fonctionnaires, le secteur privé et les organisations de la société civile sur le financement climatique, la gestion de projets, et les pratiques agricoles intelligentes face au climat. Cela inclut aussi l’assistance technique pour le développement du marché des capitaux.

3. Opportunités de Financement : Plusieurs options ont été proposées, telles que la création d’un mécanisme de financement privé basé sur la vente de crédits carbone, le développement d’une facilité de financement vert dans le cadre de l’Initiative des banques vertes africaines (AGBI) de la BAD, l’émission de prêts souverains et d’obligations vertes, et des options de financement en monnaie locale.

Ces options visent à diversifier les sources de financement et à impliquer davantage de partenaires et de programmes pour relever les défis climatiques du Bénin.

