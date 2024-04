Des réflexions pour accroître la collaboration avec le secteur privé

Les travaux de la 14e Assemblée Générale ordinaire du Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) ont été lancés ce lundi 15 avril 2024, par Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, et sa collègue de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique, Éléonore Yayi Ladékan à Golden Tulip Le Diplomate, Cotonou.

« Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l’Ouest et du Centre afin d’atténuer l’impact des crises climatique, sanitaire et sécuritaire sur l’agriculture ». C’est le thème de la 14e Assemblée Générale ordinaire du Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF). Dans son discours, le ministre de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui a souligné la place du secteur privé dans le financement de la recherche et de la vulgarisation agricole. Le ministre a identifié plusieurs défis à relever. Il s’agit entre autres de la mise en place de facilitations pour l’émergence d’entreprises agroalimentaires et d’interprofessions agricoles fortes, l’arrimage des programmes de recherche avec les besoins du secteur privé et la gestion de la propriété intellectuelle des résultats de recherche.

À en croire la représentante des partenaires au développement, Dr Aifa Fatimata Ndoye Niane, les besoins du secteur agricole sont énormes. Elle note une insuffisance des investissements dans le secteur en dépit des efforts consentis par les États africains avec l’appui des partenaires au développement. « Il est temps pour l’Afrique de baliser toutes les voies de la transformation structurelle de l’agriculture africaine car l’agriculture est l’avenir de l’Afrique et l’Afrique est l’avenir de l’agriculture », a-t-elle déclaré.

Se réjouissant de la tenue de la session de assemblée générale ordinaire à Cotonou, la présidente du Conseil d’Administration du CORAF, Dr. Angela Moreno a invité les participants à travailler dans un esprit d’ouverture et d’innovation.

Au cours de cette assemblée générale ordinaire à Cotonou, les participants vont définir, dans l’espace géographique du CORAF, les mécanismes pour l’accroissement de la collaboration avec le secteur privé dans toutes les stratégies de production agricole au regard des enjeux d’adaptation aux variabilité et changement climatiques, des défis d’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de valorisation socio-économique des innovations agricoles. La 14e Assemblée Générale ordinaire du Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) sera clôturée le mercredi 17 avril 2024.

