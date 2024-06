Des réflexions inspirantes à Cotonou pour un volontariat innovant

Ouvert le lundi 27 mai 2024, le 6e Forum annuel des Agences nationales de volontariat de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont achevés mercredi 29 mai 2024 à Cotonou. Au terme des trois jours de travaux, les représentants des agences nationales de volontariat des pays membres de la sous-région, les points focaux de la CEDEAO, les partenaires techniques et financiers, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports, les organisations de la société civile, le Corps des volontaires, les universités, etc, ont examiné les approches créatives pouvant amplifier l’impact des initiatives de volontariat.

« Innover pour l’impact : Transformer le volontariat par l’innovation dans la région de la CEDEAO », c’est le thème développé au cours du 6e Forum annuel des Agences nationales de volontariat de la CEDEAO. Les participants estimés à environ 70, ont pu explorer au cours des trois jours de travaux à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, l’interaction dynamique entre l’innovation et le volontariat ; les approches créatives pouvant amplifier l’impact des initiatives de volontariat ; l’exploitation de la technologie, les nouvelles méthodologies et plateformes collaboratives pour relever les défis sociétaux.

Le directeur du centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, représentant la commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la commission de la CEDEAO, a exprimé ses remerciements aux participants pour leur engagement et leur participation dynamique. Francis NJOAGUANI, a réitéré l’engagement de l’institution sous régionale pour plus d’impact des acteurs du volontariat au sein des Etats.

« L’innovation dans le volontariat telle que mise en avant par le thème de ce forum est une clé essentielle pour catalyser le développement socioéconomique de notre espace communautaire de la CEDEAO en ce sens que le volontariat est un phénomène social, donc pas nouveau pour l’Afrique », c’est ce qu’a souligné Urbain AMEGBEDJI, directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), représentant le ministre des petites et moyennes entreprises, et de la promotion de l’emploi, à la cérémonie de clôture. « En favorisant les approches novatrices et adaptées aux défis contemporains, le volontariat peut jouer un rôle central dans la promotion de l’éducation, de la santé, de l’emploi des jeunes, de l’inclusion sociale, et de la résilience communautaire », a-t-il ajouté. « Les initiatives de volontariat innovantes peuvent stimuler la création d’emplois durables pour renforcer les compétences professionnelles et techniques et encourager l’entreprenariat local », a poursuivi le DG de l’ANPE, saluant les discussions inspirantes, les échanges fructueux, et les idées novatrices sur la manière de transformer le volontariat grâce à l’innovation. « Nous avons exploré les défis et les opportunités qui se présentent à nous en tant que nations de la CEDEAO et nous avons tracé des voies prometteuses pour l’avenir du volontariat dans notre sous-région », a fait savoir le représentant du ministre, fier d’une part, des progrès qui ont été accomplis, et du renforcement des liens au sein de la communauté de volontaires engagés, d’autre part. « Ensemble, nous avons démontré que lorsque nous unissons nos forces, et que nous faisons preuve de créativité, nous pouvons avoir un impact significatif sur nos sociétés et nos communautés », a indiqué Urbain AMEGBEDJI.

Le Programme des Volontaires de la CEDEAO (PVC) a été initié en 2004 par la Commission de la CEDEAO, avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) et le Programme des Volontaires des Nations Unies (PVNU) dans le cadre du Programme Paix et Développement de la CEDEAO (PADEP). Le Président de la Commission a officiellement lancé le Programme au Libéria, le 26 mars 2010. Après les 05 première éditions qui ont eu lieu successivement au Burkina Faso, au Ghana (2018 et 2019), au Sénégal en 2021, et en Guinée Bissau, c’est le Bénin qui a eu l’honneur d’accueillir la 6e édition.

F. A. A.

2 juin 2024 par