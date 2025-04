Les acteurs font le bilan du Programme d’Action de Cotonou pour la Jeunesse

L’hôtel Azalaï de Cotonou a accueilli, mercredi 2 avril 2025, la première revue du dialogue mondial des jeunes axée sur le bilan du Programme d’Action de Cotonou pour la Jeunesse, un an après. C’est une initiative de la Direction Générale des Politiques de Développement (DGPD) du ministère du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Un an après le dialogue mondial des jeunes organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et le gouvernement béninois (du 04 au 5 avril 2024 à Cotonou), à l’occasion du 30e anniversaire de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), les acteurs se sont réunis ce mercredi. L’objectif est de faire le bilan du Programme d’action de Cotonou pour la jeunesse. Selon le directeur Général des Politiques de Développement du ministère du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale Cyriaque Edon, cette première revue du dialogue mondial des jeunes offre l’opportunité non seulement de porter un regard lucide sur les actions entreprises mais aussi de mesurer leur portée et d’envisager des ajustements nécessaires pour assurer la concrétisation des objectifs fixés. « Cette revue se présente comme un acte de responsabilité indispensable à la pérennité des projets engagés », a-t-il ajouté.

Le premier dialogue mondial des jeunes à Cotonou a réuni près de 500 jeunes venus de 130 pays du monde. Ils ont exprimé leur vision de la population et le développement et fait des recommandations formulées et traduites en plans d’actions nationaux et régionaux. L’évènement a bénéficié du soutien du Danemark et des Pays-Bas. Pour l’Ambassadeur des Pays-Bas, Joris Jurriens, le Programme d’Action de Cotonou pour la jeunesse constitue une feuille de route claire, ambitieuse et profondément ancrée dans la réalité de notre temps. Il a félicité la jeunesse béninoise pour son engagement, son dynamisme et sa détermination.

Dr Richmond Tiemoko, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population a invité chaque acteur à s’engager davantage dans la mise en œuvre du Programme d’action de Cotonou pour la jeunesse. Il a renouvelé le soutien du Système des Nations Unies et en particulier du UNFPA.

Forte implication des jeunes dans la construction de la Vision 2060

Dans son discours d’ouverture, le directeur de Cabinet d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Alastaire Alinsato a rappelé la place de la jeunesse dans le processus de développement du Bénin. Dans le cadre de la construction de la Vision 2060 du Bénin, informe-t-il, une grande vague de collecte d’informations a été effectuée l’année dernière. « Sur 4 focus groups organisés par commune, 2 concernent les jeunes et les enfants. Autrement dit, la jeunesse compte pour la moitié à la participation de la construction de la décision publique », a-t-il affirmé.

Les recommandations issues du premier dialogue mondial des jeunes à Cotonou portent sur les droits à la santé sexuelle et la reproduction ; la protection des droits humains et promotion de l’égalité de genre pour les jeunes ; l’élargissement du champ des possibilités offertes aux jeunes dans la réforme de l’éducation ainsi que la construction d’un avenir résilient dans un monde en crise.

Des défis à relever

La première revue du dialogue mondial des jeunes a été marquée par un panel de discussion animé par une représentante des jeunes, des cadres des ministères de la Santé ; des Affaires sociales ; du Cadre de vie et des Transports ; et du Développement. Il a été question d’échanger sur la mise en œuvre du Programme d’actions de Cotonou pour la jeunesse et du Plan d’action Post GYD des jeunes du Bénin. Au titre des actions réalisées, il y a la tenue en ligne d’une session de finalisation des recommandations issues du dialogue mondiale des jeunes ; l’élaboration du plan d’actions des jeunes du Bénin ; l’organisation de séances de restitution aux groupes de jeunes à la base ; la constitution de groupes thématiques de jeunes en vue d’une mise en œuvre efficace des actions du plan. À cela s’ajoute la participation en ligne au sommet de l’Avenir ; la vulgarisation du cadre juridique en lien avec les piliers du plan d’actions des jeunes ; le suivi de la mise en place de microfinancement des actions communautaires ; la préparation de la tenue du sommet des jeunes du Bénin ; et la mise en place d’une plateforme sur jeunesse – paix – sécurité.

De nombreux défis restent à relever. Il s’agit de mettre en place une plateforme national de capitalisation des acquis de la jeunesse ; d’étendre la plateforme jeunesse – paix – sécurité à davantage de jeunes ; et de veiller à l’application du cadre législatif pour l’épanouissement des jeunes.

Les conclusions de cette rencontre seront aussi partagées lors de la 58E session de la Commission de la population et du développement (CPD) à New York (du 7 au 11 avril prochain). A en croire le directeur de Cabinet Alastaire Alinsato, l’objectif du gouvernement est d’inscrire le Programme d’Action de Cotonou pour la Jeunesse au rang des programmes majeurs des Nations Unies, à l’image de la Conférence internationale sur la population et le développement ayant eu lieu au Caire.

Akpédjé Ayosso

