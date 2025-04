Un zémidjan drogué dans un bar, sa moto emportée

Un conducteur de taxi-moto communément appelé ‘’zémidjan’’ a perdu sa moto dans un bar dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 mars 2025 à Gbèdjromèdé, quartier situé dans le 6e arrondissement de Cotonou. Il a été drogué par des clients qui lui ont offert quelques bouteilles de bière.

Un zémidjan s’est fait voler sa moto lors d’une pause avec des clients dans un bar à Gbèdjromèdé, dans la ville de Cotonou. Le drame s’est produit dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 mars 2025. Ces derniers prétendant célébrer la naissance des jumeaux de l’un d’entre eux, lui ont offert des bouteilles de bières. Le taxi-moto après avoir bu les boissons, a perdu tous ses sens et s’est plongé dans un sommeil profond.

Ses clients, une femme et son complice selon nos sources, profitent alors de son état d’ivresse pour emporter sa moto et son téléphone portable. Ce n’est qu’à son réveil le lendemain matin, qu’il constate les dégâts.

Informés, les parents de la victime se présentent sur les lieux pour l’amèner à l’hôpital pour des soins.

F. A. A.

1er avril 2025 par ,