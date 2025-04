Des malfrats tuent un homme lord d’un braquage à N’Dali

Des braqueurs ont tué un homme au petit matin de ce mercredi 2 avril 2025 à N’Dali, commune située dans le département du Borgou.

Braquage au petit matin de ce mercredi 2 avril 2025 à Ouénou, un arrondissement de la commune de N’Dali. Le bilan, apprend-on, fait un mort et un blessé grave. Il s’agit de deux hommes qui revenaient d’une visite à une connaissance dans un hameau de Banhounkpo aux environs de 2h du matin. Sur le chemin du retour, ils ont été surpris par des coupeurs de routes qui leur ont assené des coups de machettes. Sur le champ, l’un d’entre eux décède.

Le second s’est grièvement blessé à la tête et sur le cops après une altercation avec l’un des malfrats. Alertées, les autorités locales et la police se sont dépêchées sur les lieux pour les constats d’usage. Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs de cette barbarie.

F. A. A.

