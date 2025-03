05 suspects arrêtés après une découverte macabre à Djeffa

L’enquête ouverte par la police après la découverte d’un corps sans vie à Djeffa, commune de Sèmè-Kpodji ce jeudi 27 mars 2025, a permis d’interpeller 5 présumés criminels. Les mis en cause sont gardés au commissariat de police.

Ce jeudi 27 mars 2025, le corps sans vie d’un homme a été découvert sur le tronçon Cotonou-Porto-Novo, à hauteur de Djeffa, dans la commune de Sèmè-Kpodji. Le corps ainsi découvert selon les constats de la police et du médecin légiste dépêchés sur les lieux, présentait des traces de blessures. Aussitôt, une enquête a été ouverte, et conduit à l’interpellation de 5 suspects. Les mis en cause auraient battu la victime à mort, avant de l’abandonner tout nu au bord de la route sur terre-plein central.

L’homme retrouvé mort selon nos sources, serait introduit par effraction dans leur domicile tard la nuit. L’ayant vu, ils lui ont infligé des sévices corporels avant de l’abandonner au bord de la voie.

Les investigations se poursuivent et les présumés coupables seront bientôt présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Porto-Novo.

