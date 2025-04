Un homme décède alors qu’il attendait un taxi

Un homme est décédé à l’autogare de Natitingou ce lundi 31 mars 2025. L’individu dont l’identité reste à déterminer attendait un taxi pour voyager en direction de Djougou.

Il décède alors qu’il attendait un taxi pour voyager en direction de Djougou. La victime selon La Nation, est arrivé à l’autogare de Natitingou, aux encablures du parc gros porteur à la sortie de la ville, et a demandé à entrer dans un taxi en partance pour Djougou. Le conducteur lui dit qu’il n’y a plus de place.

Dans l’attente d’un autre véhicule, selon la même source, il s’était allongé au sol à plat ventre. Quelques minutes après, les usagers de la gare ont remarqué qu’il était inanimé et ne répondait plus aux interpellations des conducteurs sur les lieux. La situation a inquiété ces derniers qui ont alerté en même temps le chef du quartier Ourbouga de Natitingou dans le troisième arrondissement.

L’élu local se présente sur les lieux avec la police et un médecin légiste pout constaté le décès.

L’identité de la victime n’est pas encore établie.

F. A. A.

1er avril 2025 par