Entre films et récits, échos « des hommes qui plantent des arbres »

« L’homme qui plante des baobabs » tel est le titre du film documentaire du cinéaste burkinabé Michel K Zongo récemment présenté en première et primé au FESPACO 2025 le 29ième du festival de cinémas de Ouagadougou qu’on ne présente plus. La trame de la réalisation de Michel K Zongo exhausse l’œuvre remarquable, phénoménale de El Hadj Salifou Ouédraogo qui se consacre depuis des décennies (1968) à verdir et enrichir l’environnement par la plantation de milliers de baobabs, l’arbre seigneur de la savane africaine si l’on peut ainsi s’exprimer. Pour donner un aperçu de l’œuvre et de sa source d’inspiration, nous pensons qu’il sied de citer les propos du réalisateur lui-même tenus lors d’un interview rapporté par le site d’information Faso7.

Michèle K Zongo : « Le message que j’essaie de transmettre, mais à travers justement El Hadj Salifou, c’est d’abord la résilience, la conviction d’un homme et aussi et surtout le courage et l’amour, la passion. Quand vous voyez ce monsieur avec ses arbres, c’est au-delà de planter des arbres. C’est une déclaration d’amour à la nature. Et ça, j’ai envie vraiment que ça soit perçu comme ça dans le film.

C’est un geste, peut-être simple, mais on ne se rend pas compte peut-être de ce que ça peut faire à l’humanité, de ce que ça peut nous-mêmes nous faire, parce que quand on plante un arbre, ce n’est pas pour soi-même. Si vous plantez un arbre, que ce soit dans votre cour ou dehors, vous verrez que l’arbre va toujours servir. On ne perd pas en plantant un arbre. Ça paraît être un acte un peu banal, mais pour des gens qui aiment la nature, qui plantent des arbres, on sait ce que ça donne. »

Pour le reste nous ne pouvons qu’inviter le lecteur à se donner l’opportunité de visionner ce film documentaire au cœur des problématiques planétaires urgentes.

Le titre de la réalisation de Michel K Zongo nous renvoie l’écho du célèbre récit intemporel « L’homme qui plantait des arbres » de l’écrivain français Jean Giono, un des remarquables prosateurs de la Provence dans la lignée des écrivains Marcel Pagnol, Henri Bosco, Edmond Rostand, Saint Exupéry etc. Le 30 mars 2025 marque le 130ième anniversaire de la naissance de Jean Giono à Manosque en 1895. J’ai d’abord connu Jean Giono comme l’auteur du roman « Les vraies richesses » bien avant la découverte de la nouvelle « L’homme qui plantait des arbres ». Ce récit écrit en 1953 et qui a inspiré des films, des adaptations théâtrales, qui fut couronné de nombreux prix et traduit en une cinquantaine de langues dont le Goun du Bénin - par nos soins -relate l’histoire du personnage principal Elzéard Bouffier un berger solitaire qui revivifie une région de sa Haute Provence natale menacée par la déforestation en plantant inlassablement des arbres entre les deux guerres mondiales (de 1913 à 1947). Jean Giono exprimait la genèse de cette fiction comme une incitation à l’amour de la plantation d’arbres.

A l’heure où la nature alarme la civilisation pour lui demander des comptes et lui restituer ce qu’elle lui prend sans compensation, ces deux œuvres, à 70 ans de distance interpellent la conscience de l’humanité tout entière, toutes générations confondues.

L’évocation des hommes qui plantent des arbres nous amène à la mémoire d’une femme illustre qui plantait des arbres :

Wangari Maathai (1940, 2011) du Kenya, Prix Nobel de la paix en 2004, fondatrice en 1977 de l’ONG « Mouvement de la ceinture verte » incita entre autres vocations les femmes à planter des arbres pour freiner la dégradation environnementale. Son œuvre mérite la reconnaissance mondiale reçue.

Il s’agit au total d’éradiquer de plus en plus toutes les actions et antagonismes divers qui minent la planète et de promouvoir de mieux en mieux les solidarités régénératrices de la civilisation et de son environnement. C’est aussi à la conscience permanente de ce devoir que nous appellent la journée internationale des forêts chaque 21 mars ainsi que la journée mondiale de l’arbre tous les 28 juin.

G. Théophile Nouatin

31 mars 2025 par