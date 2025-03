Un cultivateur condamné à 10 ans de prison pour viol d’une fillette

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné un cultivateur d’une quarantaine d’années à 10 ans de prison ferme et 1,7 millions FCFA pour viol d’une fillette de 11 ans à Dassa-Zoumè.

Abusée à plusieurs reprises par un cultivateur d’une quarantaine d’années, une fillette de 11 ans a fini par abandonner l’école.

Selon les faits, les parents de la victime ne sont plus ensemble. C’est le père qui a la garde de la fillette. Très occupé dans ses activités de chasse, celui-ci laisse souvent sa fille seule.

Le violeur guette la fillette à la sortie de l’école, l’entraine ensuite dans la brousse pour accomplir sa sale besogne.

La victime s’est confiée à sa mère en janvier 2025 lors d’une visite. C’est ainsi que le cultivateur sera interpellé.

Le prévenu a d’abord nié les faits. Mais il finira par avouer.

A l’issue de l’audience foraine de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) tenue au tribunal de première instance de première classe d’Abomey, le violeur a été condamné à 10 ans de prison et une amende d’un million de francs CFA. Il doit également verser 500 000 francs CFA à la victime et 200 000 francs CFA à l’Institut National de la Femme (INF) à titre de dommages et intérêts.

Les faits se sont déroulés dans l’arrondissement de Tré, commune de Dassa-Zoumè.

