Une campagne de délivrance du Certificat du NPI en cours à Cotonou

Une opération de délivrance du certificat du Numéro Personnel d’Identification (NPI) a démarré le lundi 24 mars et prendra fin le vendredi 28 mars 2025.

La Direction Départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance du Littoral, en collaboration avec l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) et le projet WURI-Bénin, organise des opérations de facilitation d’obtention du Certificat du Numéro Personnel d’Identification (NPI), du lundi 24 au vendredi 28 mars 2025.

L’opération de facilitation se déroule : sur le terrain de football de Finagnon (Akpakpa) ; à la Maison du peuple de Fifatin (Akpakpa) ; au Guichet unique de protection sociale de Xwlacodji (situé dans l’enceinte de l’ancien arrondissement de Gbogbanou) ; Guichet unique de protection sociale de Sainte Cécile (à Ahouansori, à côté du Centre de Santé) ; Guichet unique de protection sociale de Wologuèdè (sis derrière le marché de Wologuèdè), à l’ancien site du marché Mènontin, à la place du Calvaire de Fidjrossè centre et au Guichet unique de protection sociale d’Ahogbohouè (rue en face du marché casse auto).

Le NPI est un numéro unique, un code aléatoirement généré au moyen d’un algorithme de reconnaissance qui permet d’identifier la personne physique de manière univoque. Le Numéro Personnel d’Identification est individuel, personnel, incessible et permanent.

Le NPI/fiD est indispensable dans la délivrance des actes et documents publics conformément au Décret n°2020-099 du 26 février 2020 relatif au Numéro Personnel d’Identification. « L’utilisation du Numéro personnel d’identification est obligatoire pour accéder à tous les services publics non seulement dans le but d’identifier les administrés, mais aussi pour échanger les données entre services publics et parapublics », stipule l’article 5 dudit décret. Selon l’arrêté 285/MISP/DC/SGM/ANIP/DGPR/DEI/SA SGG21 du 18 mars 2021 portant condition d’établissement des pièces d’identité sécurisées en République du Bénin, le NPI/fiD sert de justificatif pour l’établissement de la carte nationale d’identité biométrique et l’accès à plusieurs services de protection sociale au Bénin.

