Un jeune homme tué au cours d’une bagarre à Bembèrèkè

Une altercation entre des bouviers et des jeunes gens a coûté la vie à un jeune homme le dimanche 30 mars 2025 à Boké, une localité de la commune de Bembèrèkè, département du Borgou.

Des bouviers et des jeunes gens se sont affrontés dimanche 30 mars 2025 à Boké, une localité de la commune de Bembèrèkè. Le bilan selon nos sources, fait un mort et trois blessés. A l’origine, une affaire de femme.

Ces bouviers au nombre de 6 selon nos sources, ont quitté Gogounou pour s’installer dans un camp peulh dénommé Fanidadi à Bembèrèkè. Depuis leur arrivée, ils entretiendraient des relations amoureuses avec jeunes filles du village. Fait qui a suscité la colère des jeunes gens, et provoqué la bagarre sanglante survenue dans la nuit du dimanche. Le jeune homme tué lors des affrontements selon FM Nonsina, une radio locale, est âgé de 15 ans environ.

Une enquête devrait être ouverte pour situer les responsabilités.

F. A. A.

1er avril 2025 par ,