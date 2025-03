Le CA de l’Agence Béninoise pour la Recherche et l’Innovation installé

Les sept membres du Conseil d’Administration de l’Agence Béninoise pour la Recherche et l’Innovation (ABRI) ont été officiellement installés le mardi 25 mars 2025.

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeure Eléonore YAYI LADEKAN, a installé les sept membres du Conseil d’Administration de l’Agence Béninoise pour la Recherche et l’Innovation (ABRI). C’est lors d’une cérémonie officielle tenue, mardi 25 mars 2025 à Sèmè One, Cotonou.

Créé le 31 juillet 2024 à l’issue du Conseil des ministres, l’ABRI remplace trois anciennes structures (CBRSI, ABeVRIT et FNRSIT) et devient désormais l’unique instance de coordination de la politique nationale en matière de recherche et d’innovation. Cette fusion vise à améliorer l’efficacité et à renforcer la compétitivité du Bénin dans le domaine scientifique et technologique.

« Nous sommes fatigués d’être dispersés. Maintenant nous sommes organisés. Nous venons de très loin, mais aujourd’hui, nous mettons en place une organisation structurée pour atteindre les résultats attendus », a indiqué la Ministre Eléonore YAYI LADEKAN dans son discours d’installation du CA de l’ABRI. Elle a insisté sur la nécessité de faire de la recherche un véritable moteur de compétitivité et de croissance pour le pays.

Le Président du Conseil d’Administration, Stanislas TOMAVO, a pris la parole en ces termes : « Nous avons un défi de taille, mais nous sommes prêts à relever ce challenge avec courage et abnégation ».

Les sept membres du Conseil d’Administration de l’ABRI

Stanislas TOMAVO (Président)

Marie-Odile ATTANASSO

André Assogba SOVI-GUIDI

Adolphe ADJANOHOUN

Alexis HOUNGBI

Gérard Maxime AKINOCHO

Albert MONTCHO

27 mars 2025 par ,