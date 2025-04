4 personnes en prison après la découverte de squelettes d’enfants

Saisie du dossier relatif à la découverte de squelettes d’enfants au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ordonné la détention provisoire pour des inculpées lors d’une audience le lundi 31 mars 2025.

Quatre personnes en prison dans l’affaire ‘’Découverte de squelettes d’enfants au CNHU’’. Les mis en cause ont été auditionnés à la CRIET le lundi 31 mars 2025. La juridiction spéciale au terme de l’audience a décidé de les placer sous mandat de dépôt en attendant la suite des enquêtes. Il s’agit de deux agents conventionnés travaillant à la morgue de l’hôpital, d’un charlatan et du chauffeur du corbillard de la morgue.

Dans ce dossier, deux autres agents col-vert sont poursuivis sans mandat de dépôt.

La découverte de squelettes d’enfants a été faite le 27 février 2025, par des agents d’entretien derrière la clôture du CNHU. Aussitôt, la police a été alertée pour les constats d’usage et une enquête fut ouverte. Celle-ci a conduit à l’interpellation des personnes présentées à la CRIET le lundi 31 mars dernier.

Avant cette découverte macabre, un autre dossier de vente illicite de formol a conduit à l’interpellation de plus de 6 agents de la morgue. Les mis en cause ont été traduit au conseil de discipline qui a décidé qu’ils soient mutés, mais rien n’a été fait. Certains parmi eux seraient impliqués dans l’affaire découverte de squelettes d’enfants.

F. A. A.

2 avril 2025 par ,