Plus d’une tonne de faux médicaments saisis à Azovè

Les éléments du commissariat d’Azovè, dans la commune d’Aplahoué ont interpellé un trafiquant de produits pharmaceutiques contrefaits le lundi 31 mars 2025. La quantité de produits prohibés saisie est estimée à plus d’une tonne.

Une forte cargaison de produits pharmaceutiques contrefaits saisie à Azovè, dans le département du Couffo. Ceci, grâce à une enquête diligentée par les éléments du commissariat de la localité. Sur la base d’informations précises, les hommes en uniforme ont suivi un conducteur de tricycle qui transportait lesdits produits vers une boutique qui sert d’entrepôt pour des produits contrefaits.

A l’arrivée des policiers, deux hommes en pleine opération de déchargement de ces produits prennent la fuite. Le conducteur de tricycle transportant les médicaments contrefaits a été interpellé et son engin saisi. La quantité totale de produits saisie selon la police, est d’une tonne et 486 Kg.

Des « enquêtes complémentaires » sont actuellement en cours afin d’identifier le propriétaire des marchandises saisies et de déterminer leur destination finale. L’objectif ultime selon la police, est de « démanteler l’ensemble de la filière responsable de cette activité illégale ».

F. A. A.

2 avril 2025 par ,