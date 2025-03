Le FACIA 2025 fait vibrer la ville de Bohicon

Du 27 au 29 mars 2025, Bohicon célèbre l’identité culturelle locale à travers le Festival des Arts et de la Culture d’Ici et d’Ailleurs (FACIA).

Bohicon s’anime au rythme des traditions, des danses et des chants depuis jeudi 27 mars 2025. La 2è édition du Festival des Arts et de la Culture d’Ici et d’Ailleurs (FACIA) a été lancée sur l’esplanade de la collectivité Guèdèzounmé. Le Festival est organisé avec la participation des autorités politico-administratives, des dignitaires et passionnés de la culture.

Le maire de Bohicon a souligné l’importance de cet événement dans la mise en lumière du riche patrimoine culturel de la commune. « Notre promesse qui est de révéler le Bohicon culturel est en train de faire son bonhomme de chemin. Et, c’est le Bohicon culturel sur tous les plans. Nous devons également révéler le soubassement même de la culture de notre commune, pour ne pas dire du Bénin, le Vodun en l’occurrence », a déclaré Rufino d’Almeida.

Le maire a aussi rappelé l’évolution du festival, qui s’appelait initialement « Africa Vodun » et qui, avec le temps, a élargi ses horizons pour devenir le FACIA.

Le FACIA ne se contente pas de célébrer la culture locale. Il invite aussi des artistes venus de toutes les régions du Bénin, et même d’au-delà des frontières. « Nous avons vocation à produire ici dans le cadre de ce Festival, les groupes artistiques du Borgou, de l’Alibori, de l’Ouémé, du Plateau, de l’Atlantique, de l’Atacora, du Mono et autres et pourquoi pas des groupes artistiques venus de l’extérieur », a ajouté le maire de Bohicon.

Le programme du Festival des Arts et de la Culture d’Ici et d’Ailleurs (FACIA) promet une immersion totale dans la culture de Bohicon et du Bénin. Dès le premier soir, des tam-tams Zangbéto et Kpodjiguèguè ont envoûté le public. La nuit tombée, les chants et danses traditionnels des Boconons et Akonhou ont métamorphosé la ville en une scène vivante.

Vendredi 28 mars : La journée débutera par une conférence passionnante sur Dada Dako-Donou, le fondateur de deux royaumes, une occasion de plonger dans les racines historiques de la région de Bohicon. Dans l’après-midi et la soirée, les tam-tams Hébiosso et Sapkata transporteront le public dans une ambiance envoûtante, suivis par les majestueuses danses des trônes royaux et du Zinli.

Samedi 29 mars : Le festival monte en puissance avec le tam-tam des Revenants (Kouvito) et des spectacles de danses traditionnelles d’une intensité rare. La soirée promet d’être mémorable avec des performances vibrantes qui célèbrent la culture ancestrale.

Dimanche 30 mars : Le point culminant de cette aventure culturelle sera atteint lors de la cérémonie sacrée de la divinité Oro, un moment de profonde spiritualité et d’émotion qui marquera la fin du festival.

