Des prévenus condamnés pour diverses infractions

Le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a condamné, mardi 15 octobre 2024, des prévenus à des peines allant de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement pour diverses infractions.

Des prévenus impliqués dans des dossiers d’escroquerie, abus de confiance, coups et blessures volontaires, vente de faux de médicaments, usage et détention de chanvre indien et vols ont comparu devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou.

Deux prévenues ont été reconnues coupables des faits de coups et blessures volontaires réciproques. Elles ont été condamnées par le tribunal à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 50.000 FCFA.

Placé sous mandat de dépôt, un prévenu a été condamné pour des faits de vol de batterie. Il a écopé de 12 mois d’emprisonnement dont 4 fermes et 50.000 FCFA d’amende.

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle (flagrants délits) et en premier ressort a aussi reconnu deux prévenus sous mandat de dépôt, coupables des faits de vol de moto. Les prévenus ont reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure. Le ministère public a requis une peine de 48 mois de prison dont 24 mois fermes et 100.000 FCFA d’amende chacun. Dans son verdict, le Tribunal de Cotonou a condamné les prévenus à 48 mois d’emprisonnement dont 30 fermes et 100.000 FCFA d’amende chacun.

A la barre, un coiffeur a plaidé coupable pour tentative de vol de téléphone portable. Après confirmation de son placement en détention provisoire, le Tribunal a renvoyé le dossier au 12 novembre 2024.

Plusieurs prévenus ont également comparu pour usage et détention de chanvre indien. Le ministère public a requis des peines allant de 12 mois de prison à 18 mois avec sursis.

Akpédjé Ayosso

15 octobre 2024 par ,