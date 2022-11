Des pompistes de la société JNP poursuivis devant la CRIET

06 agents de la société JNP ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) la semaine écoulée. Les mis en cause sont poursuivis pour corruption, faux et usage de faux en écriture privée.

Pour avoir fait usage de tickets valeurs à code barre, 06 agents de la société JNP sont poursuivis à la CRIET. Parmi les inculpés, on dénombre 02 femmes. A travers leur comportement, ils auraient causé un préjudice estimé à 40 millions de francs CFA à la société distributrice de produits pétroliers.

Le ministère public a requis 05 ans de prison et 100 millions d’amendes contre les mis en cause. L’audience est renvoyée au 05 décembre 2022.

L’usage de tickets valeurs à code barre est interdit dans la société depuis mars 2019.

F. A. A.

20 novembre 2022 par ,