Des organisations mobilisées pour ‘’Zéro Palu’’ au Bénin

Speak Up Africa en collaboration avec MinDO Consultants avec le soutien du PNLP a organisé, ce jeudi 23 juin 2022, un déjeuner de mobilisation des organisations professionnelles, patronales et consulaires en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin au restaurant ‘’Chez Bijou’’ à Cadjèhoun, Cotonou.

Mobiliser les entreprises et les chefs d’entreprise en faveur du contrôle et de l’élimination du paludisme ; c’est l’un des objectifs de l’initiative ‘’Zéro Palu, les entreprises s’engagent’’ lancée en 2020 au Bénin. Selon Léon Koboudé, Directeur associé - MinDO Consultants, la séance a pour but d’exposer l’initiative aux organisations professionnelles, patronales et consulaires afin qu’elles s’engagent dans la lutte contre le paludisme.

« Nous avons eu aujourd’hui beaucoup d’avancées au Bénin mais l’impact que l’on aurait souhaité n’est pas réellement atteint en raison d’un gap de financement », a déclaré Astou Fall, Directrice des programmes de Speak Up Africa, organisation de communication stratégique et de plaidoyer. En 2021, poursuit-elle, le PNLP (Programme National de Lutte contre le Paludisme) avait un besoin de 20 milliards FCFA et 8 milliards ont été mobilisés avec l’appui de l’Etat. « Nous avons eu au Bénin en 2021 un gap de 12 milliards, ce qui veut dire qu’on n’a pas pu certainement mener à bien la stratégie qui a été définie par le pays », a relevé la directrice des programmes de Speak Up. Il urge selon elle que chaque entreprise s’engage dans la lutte avec ses moyens.

Le Coordonnateur du PNLP, Dr. Cyriaque Affoukou a fait le point de la lutte contre le paludisme au Bénin. De son exposé, il ressort que le paludisme constitue un véritable problème de santé publique et un frein au développement pour les pays d’Afrique situés au sud du Sahara. Les couches les plus vulnérables sont les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. En 2020, le Bénin a enregistré 2.289.948 cas confirmés et 2.450 décès dont 1.966 chez les enfants de moins de 5 ans.

A travers le Plan stratégique national intégré d’élimination du paludisme, la tuberculose, et du VIH/Sida des hépatites 2020-2024, le Bénin mène des stratégies bien définies dont entre autres la Lutte antivectorielle intégrée (LAVI) et la CPS (Chimio prévention du paludisme saisonnier). Pour Dr Cyriaque Affoukou, « un engagement politique solide, un financement robuste et une collaboration multisectorielle accrue sont déterminants si l’on veut continuer de progresser et d’aller vers l’élimination du paludisme ».

Actuellement, la moyenne de financement du Bénin pour la lutte contre le paludisme est de 9.6%.

Au titre des défis énumérés par le Coordonnateur du PNLP, il y a l’engagement du secteur privé à travers la mobilisation des ressources financières locales, la protection intégrale des employés contre le paludisme et le renforcement du partenariat privé-public.

Dr. Cyriaque Affoukou n’a pas manqué de remercier Speak Up Africa pour son soutien dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin.

Les PME bénéficieront directement de l’initiative

Selon le coordonnateur national de l’organisation de communication stratégique et de plaidoyer Speak Up Africa, Franz Okey, le mouvement ‘’Zéro Palu, Je m’engage’’ » repose sur trois piliers à savoir l’engagement politique, l’engagement du secteur privé et l’engagement communautaire. « Tous les leviers sont actionnés au niveau du Bénin », a affirmé Franz Okey.

Après avoir exposé les activités menées au Bénin, il a fait part du Fonds d’appui à l’élimination du paludisme au Bénin. A l’en croire, 65 millions FCFA de ressources ont été mobilisées à la date d’aujourd’hui.

La lutte contre le paludisme nécessitant des milliards de FCFA et la mise en œuvre de plusieurs actions, les entreprises sont appelées à prendre part au combat. « Les PME bénéficieront directement de l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » avec une hausse de leur notoriété, une amélioration de leur image ou une aide à leurs opérations », a indiqué Franz Okey. L’initiative renforcera également les capacités du personnel des PME ou fournira au personnel des avantages directs tels que des moustiquaires.

Au terme des présentations, les organisations professionnelles, patronales et consulaires ont manifesté leur volonté de s’engager dans la lutte contre le paludisme.

« En tant qu’entreprise, nous avons un rôle important à jouer dans le cadre de la sensibilisation pour les changements de comportements. Ce qui est attendu de nous, c’est beaucoup plus, la mobilisation des fonds pour accompagner le gouvernement, les partenaires techniques et financiers dans le gap de financement », a confié Charles Feridjimi Cossy, Président de la Fédération des jeunes chefs d’entreprises du Bénin.

Dans certains pays africains, le paludisme réduit la croissance du PIB jusqu’à environ 1,3% et fait peser une lourde charge sur les entreprises du secteur privé.

« L’Ordre des Médecins du Bénin à travers ses conseils départementaux veut s’engager avec Speak Up Africa. A cette séance, nous avons retenu cet accord pour travailler de concert avec les sociétés (publiques ou privées) de nos départements cibles afin qu’à travers leur responsabilité sociale, des actions soient faites à l’endroit du paludisme », a affirmé Dr Eriolla Chabi, représentant le président de l’Ordre National des Médecins du Bénin. Elle invite toutes les entreprises à œuvrer pour l’élimination du paludisme sur le territoire béninois.

L’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent », lancée en novembre 2020 au Bénin, émane de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage ». Elle est désormais en plein essor dans les pays africains tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, l’Ouganda et le Ghana.

Akpédjé Ayosso

24 juin 2022 par