Des organisateurs de concours de beauté jugés le 28 juin prochain

Deux organisateurs de concours de beauté seront jugés le 28 juin prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis pour escroquerie via internet.



Les deux organisateurs de concours de beauté sont poursuivis sans mandat de dépôt.

Vendredi dernier, 06 organisateurs avaient été écoutés par la CRIET. Il s’agit des initiateurs du concourso Miss Intercontinental, Miss Cotonou, et Miss Tourisme. Ils avaient été mis sous convocation par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) le 19 mai dernier pour collecte de fonds par le biais de vote payant en ligne dans le cadre des concours.

L’organisateur du concours Miss estudiantine est poursuivi sans mandat.

Le dossier selon les informations, est en instruction.

Le mis en cause est poursuivi pour escroquerie, proxénétisme, harcèlement sexuel et menace verbal de mort.

F. A. A.

8 juin 2022 par ,