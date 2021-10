Des ordinateurs et kits de connexion MTN aux meilleurs candidats du BAC

Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session unique de juin 2021 ont été célébrés dans l’après-midi de ce jeudi 28 octobre 2021 à CANAL OLYMPIA de Cotonou. Le réseau de téléphonie mobile MTN-BENIN et sa Fondation, partenaires du gouvernement dans sa politique de promotion de l’excellence a offert aux candidats méritants, des ordinateurs et des kits de connexion internet. La cérémonie de remise de lots a eu lieu en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et des cadres de son ministère, du préfet du Littoral, Alain Orounla, du directeur de l’Office du Bac, Alphonse da Silva, des recteurs d’universités, des responsables d’entités, et des parents.

« Si vous êtes à la présente cérémonie de remise de prix, c’est tout simplement parce que vous faites partie des meilleurs », a souligné Viviane Sissuh, représentante de la directrice générale de MTN-BENIN, fière de célébrer l’excellence. Après avoir salué les récipiendaires, elle les a invités au travail, à continuer dans la même lancée et servir d’exemple aux autres jeunes.

23 ordinateurs portables, 73 kits internet et 06 mois de connexion gratuite, c’est ce que le réseau MTN a mis à la disposition des meilleurs candidats au Bac 2021. Ces dons selon la directrice des ressources humaines, permettront aux meilleurs bacheliers de pouvoir approfondir leurs différentes recherches et se former grâce aux TICs. « Un compte épargne sera également ouvert à chaque bénéficiaire ici présent », a rassuré Viviane Sissuh.

Favorisant l’inclusion du genre, MTN-BENIN a célébré au cours de la cérémonie, « des catégories particulières » à savoir, les filles, les bacheliers ayant un handicap, les 3 premiers du Bénin et les premiers de chaque département. « L’éducation pour tous, en effet tient une place très importante dans notre politique de développement », a conclu la directrice des ressources humaines de MTN-BENIN.

Le Bénin a enregistré cette année 2021, un taux de réussite de 64,42% au Bac. Une première depuis les années 1970, et le résultat des réformes engagées par le chef de l’Etat Patrice Talon et son gouvernement dans le sous-secteur de l’éducation. Beaucoup de mentions très bien, et mentions bien ont été enregistrées, a rappelé le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Profitant de l’occasion de la cérémonie, Eléonore Yayi Ladékan a exprimé ses remerciements aux parents, aux enseignants et au directeur de l’Office du Bac pour les efforts consentis pour parvenir à ces résultats. Elle n’a pas manqué de vanter les mérites du Bac béninois. « Le Bac béninois est un Bac très propre qui parle de lui au-delà des frontières », s’est-elle réjouie.

Sodji Charnelle Jessica, l’un des récipiendaires s’est dit très heureuse des cadeaux à elle offerts. Elle a promis de ne décevoir les personnes qui l’ont primé, et de persévérer dans les études.

Quelques images de la cérémonie

Fabrice A. AHEHEHINNOU

28 octobre 2021 par