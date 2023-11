Des médailles instaurées pour récompenser les militaires

En conseil des ministres, mercredi 29 novembre 2023, le gouvernement a autorisé la création de médailles militaires des Forces armées béninoises (FAB).

« Témoignage » et « reconnaissance de la nation » seront désormais rendus aux personnels et unités militaires dont les faits d’arme méritent d’être montrés en exemple ou encouragés. Ainsi en décidé le gouvernement en conseil des ministres mercredi 29 novembre 2023. C’est à travers la création de médailles militaires des Forces Armées Béninoises. Au nombre de deux, ces insignes ont pour dénomination : la « Médaille de la défense nationale » et la « Croix du combattant ».

« La première vise à récompenser les personnels et les unités militaires qui, au cours d’opérations nationales, multinationales, spéciales, ou en service commandé, humanitaire ou militaire, se sont particulièrement illustrés par le courage et le zèle, la bravoure ou par des résultats méritoires, héroïques ou exceptionnels voire particulièrement déterminants pour sauver la vie des camarades ou des populations civiles et remporter la victoire sur l’ennemi.

Quant à la deuxième, elle récompense les personnels et les unités militaires des Forces armées béninoises qui, au cours d’opérations nationales, multinationales, spéciales, ou en service commandé, se sont particulièrement illustrés par leur bravoure et ont été grièvement blessés, sont morts ou portés disparus au combat au pays ou hors du territoire national », a indiqué le Conseil des ministres.

Le conseil a instruit le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale, aux fins de veiller à l’application immédiate et rigoureuse des décrets relatifs à la création des médailles militaires des Forces armées béninoises.

M. M.

29 novembre 2023 par ,