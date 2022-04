Des maires invités pour un nouveau tirage ce jeudi à Cotonou

Un autre cas de désistement a été enregistré dans les rangs des Secrétaires Exécutifs des mairies. Ce qui porte déjà le nombre à six. Les maires des communes concernées sont invités à un nouveau tirage ce jeudi à Cotonou.

Akeline Behanzin, Secrétaire Exécutive tirée au sort pour le compte de la mairie de Bembereke a rendu sa démission. Ce désistement porte à six le nombre de secrétaires exécutifs démissionnaires.

Les SE de Lalo, Pèrèrè, Karimama, Aguégués et Zê avaient également rendus leur démission.

Suite au désistement des SE, les maires des communes concernées sont invités ’’de toute urgence’’ à prendre part à nouveau au tirage de leur SE qui aura lieu, jeudi 7 avril, à 16 h dans la salle bleue du palais des congrès à Cotonou.

