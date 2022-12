Des investissements pour la modernisation du port de Cotonou

Unique porte d’entrée maritime du Bénin, le Port Autonome de Cotonou (PAC) fait sa mue pour plus de performance. Des financements importants sont prévus dans le cadre des travaux dont deux qui démarrent incessamment.

Le plan directeur du Port Autonome de Cotonou (PAC) prévoit douze projets de travaux dont la Construction du terminal 5 ; Construction de la zone logistique ; Construction du deuxième poste hydrocarbure ; Construction du nouveau port de pêche ; Construction du centre des affaires maritimes ; Extension du bassin portuaire et rénovation des quais nord ; Construction du hangar d’accueil de Zongo ; Rénovation de la clôture ; Aménagement de la zone de service nautique, etc.

Le financement à l’horizon 2026 pour deux de ces projets de modernisation est estimé à 660 millions. Ces financements destinés à la réalisation de plusieurs aménagements sont à la hauteur de l’ambition du gouvernement du président Patrice Talon qui vise l’attractivité et la compétitivité du poumon de l’économie béninoise. Les accords de financement sont en cours de finalisation entre la Banque Africaine de Développement (BAD) et un pool bancaire.

Pour l’extension du bassin portuaire et rénovation des quais nord, c’est plus de 170 millions d’euros qui sont prévus pour les travaux. Le quai nord sera prolongé sur 214 mètres et équipé de grues modernes à l’issue des travaux prévus pour démarrer en janvier 2023. Les travaux sont confiés à Eiffage génie civil marine, un groupe français, à Spie Batignolles Fondations et à l’entreprise béninoise Adéoti.

Démarrés en juin 2022, les travaux de construction du second terminal polyvalent sont évalués à 150 millions d’euros. C’est 20 hectares de terre supplémentaire pour le stockage à l’issue de l’empierrement de la mer en cours actuellement dans la partie sud du port.

M. M.

