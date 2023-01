Des gardiens du CNHU et un agent de police arrêtés

Après l’évasion d’un détenu au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) mercredi dernier, les personnes en charge de la surveillance du prisonnier ont été mis aux arrêts.

Des gardiens au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) et un agent de la Police républicaine ont été arrêtés mercredi dernier à la suite de l’évasion d’un détenu au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM).

Le détenu A. Wilfried s’est évadé à la suite de son hospitalisation au CNHU-HKM.

A.Wilfried n’est pas le premier détenu à s’échapper du plus grand hôpital de Cotonou. L’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada condamné par la Cour de répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans une affaire de 39 hectares s’est évadé du CNHU-HKM en 2022.

M. M.

