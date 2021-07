Des forces de sécurité déployées pour le maintien de l’ordre à Guéné

A la suite des affrontements survenus le 24 juillet dernier entre éleveurs et agriculteurs dans l’arrondissement de Guéné (Malanville), le gouvernement a décidé, en conseil des ministres, du déploiement d’une opération de sécurisation et de rétablissement de l’ordre dans la localité.

Des morts d’hommes, des blessés graves et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés le samedi 24 juillet 2021 lors des affrontements survenus dans le campement Gabéri entre agriculteurs et éleveurs de l’arrondissement de Guéné, selon le point fait par le ministre de l’Intérieur et la Sécurité publique en conseil des ministres.

Le gouvernement a décidé à la suite de ce point de dépêcher un détachement des Forces de défense et de sécurité dans l’arrondissement de Guéné, dans la commune de Malanville.

L’objectif, est de « ramener le calme dans la localité et protéger les populations et leurs biens ». « Par ailleurs, l’ampleur des dégâts enregistrés nécessite qu’une assistance particulière soit apportée aux victimes des communautés antagonistes.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ‹‹veillera à la mise en œuvre des instructions données par le Conseil à cet effet, à savoir : organisation de séances de sensibilisation, identification et poursuite des auteurs ; libération des couloirs de passage du bétail ».

Le gouvernement n’a pas manqué d’exhorter les éleveurs et les agriculteurs à une cohabitation en toute intelligence et pacifique. Selon le conseil des ministres, tout acte de discrimination à l’égard de l’une ou de l’autre des communautés sera sévèrement sanctionné.

Les affrontements sont survenus en raison de dissensions liées à la gestion de zones délimitées pour les activités pastorales et/ou agricoles.

