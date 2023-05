Des femmes parlent de l’innovation en Afrique aux UBA Africa Conversations

L’édition 2023 des Conversations UBA Africa s’est tenue ce mercredi 24 mai 2023 à l’amphithéâtre Tony O. Elumelu de UBA House Marina Lagos. Des femmes inspirantes ont partagé leurs expériences et points de vue sur la croissance et l’innovation en Afrique. L’événement a été diffusé en ligne.

« Innover pour la croissance en Afrique », c’est le thème de l’édition 2023 des Conversations UBA Africa. Elle a été organisée par le groupe UBA à l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée chaque 25 mai. La journée est instituée par l’Organisation de l’unité africaine, pour commémorer l’unité, la diversité et la beauté de l’Afrique et de son peuple. L’édition 2023 des Conversations UBA Africa a réuni entre autres le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu ; le directeur général du groupe, Oliver Alawuba, des chefs d’entreprise et des acteurs du paysage économique, financier et commercial en Afrique.

Procédant à l’ouverture du panel, le directeur général du groupe, Oliver Alawuba a indiqué que la banque panafricaine UBA est très axée sur la croissance et la prospérité sur le continent africain. « UBA est plus qu’une banque. Nous avons la mission de changer l’Afrique », a-t-il déclaré. Le thème des Conversations UBA Africa 2023, souligne-t-il, reflète le besoin de prendre en compte les technologies dans le développement du continent. Il n’a pas manqué de rappeler l’engagement du groupe en faveur de la promotion du genre. Le conseil d’administration du groupe UBA est majoritairement composé de femmes.

Les Conversations UBA Africa ont été marquées par un panel entièrement féminin. Cinq femmes inspirantes ont partagé leurs parcours et relevé la place de l’innovation dans les affaires. Il s’agit de Abiola Bawuah, directrice exécutive/directrice générale UBA Africa ; Owen Omogiafo, présidente de Transnational Corporation (Transcorp) Plc ; Banke Lawson-Kuku, créatrice de mode ; Foluso Gbadamosi, cadre commercial et technologique et

Hilda Baci, cheffe cuisinière.

Se réinventer et innover

Sous la modération du professionnel, Henri Dottey, les échanges se sont axés sur l’innovation et la technologie pour le développement de l’Afrique. La directrice exécutive/directrice générale UBA Africa, Abiola Bawuah, définit l’innovation comme un processus porteur de valeur ajoutée. En tant que Directrice générale UBA Africa, explique-t-elle, ma mission est de m’assurer que les clients ont une meilleure expérience en proposant des services de qualité. Abiola Bawuah est la première femme DG de UBA Africa. A l’en croire, sa nomination a été pour elle un défi. « C’est de montrer que les femmes peuvent y arriver. Quand vous avez l’opportunité, il faut relever le défi », a-t-elle affirmé.

Pour Foluso Gbadamosi, cadre commercial et technologique, l’innovation est un changement positif et il faut être attentif pour apporter ‘’quelque chose de mieux’’. Elle a présenté l’innovation et la technologie comme l’un des moteurs de changement. Folusho Gbadamosi a invité les africains à profiter des avantages de la technologie pour trouver des solutions.

La présidente de Transnational Corporation (Transcorp) Plc, Owen Omogiafo a évoqué la pandémie du Covid-19 qui au-delà de tout a permis d’innover et de s’adapter à la crise sanitaire. « C’est une fierté de dire qu’on doit se réinventer. Nous continuons d’innover, de nous étendre », a ajouté Owen Omogiafo. Elle note par ailleurs, beaucoup d’opportunités en Afrique qui ne sont pas encore exploitées.

A en croire la créatrice de mode, Banke Lawson-Kuku, il faut s’améliorer en prenant en compte chaque aspect de son entreprise (production, vente, personnel etc). Pour y arriver, note-t-elle, il faut la patience, la constance et continuer à se perfectionner. « Nous devons raconter notre propre histoire et ne pas laisser les autres le faire à notre place », a insisté Banke Lawson-Kuku.

Fondatrice de "My Food by Hilda", Hilda Baci encourage et responsabilise d’autres talents à travers son parcours culinaire. Elle a récemment établi le nouveau record mondial Guiness du plus long marathon culinaire individuel en préparant plus d’une centaine de repas en 100 heures. Pour elle, le succès rime avec l’innovation. Avec les étudiants, poursuit-elle, je partage mes expériences et surtout les prérequis pour réussir dans le domaine de la restauration. Hilda Baci conseille aux africains la lecture afin de s’améliorer et de renforcer l’esprit.

Le président du conseil d’administration du groupe, Tony O. Elumelu, a remercié les panélistes et tous ceux qui ont contribué à l’organisation des UBA Africa Conversations 2023.

Akpédjé Ayosso

25 mai 2023 par ,