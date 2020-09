Des enseignants absents des journées pédagogiques

Plusieurs enseignants ne se sont pas présentés aux Journées Pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants qui se déroulent depuis ce jeudi 17 septembre 2020 pour le compte du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation. C’est le constat fait par le ministre Mahougnon Kakpo au terme de sa visite sur plusieurs sites.

« Dans l’ensemble, tout se déroule normalement bien et augure de bons résultats », a déclaré le ministre Mahougnon Kakpo. Il a de tout même noté un taux d’absence élevé au niveau des enseignants qui ont déjà pris les primes. Il relève un manque de responsabilité au niveau de certains enseignants. « (…) ce n’est pas à cause des primes que les Journées Pédagogiques sont instituées. Elles sont instituées pour réfléchir sur certains aspects du système éducatif. Et pour permettre à ces enseignants d’effectuer le déplacement, il y a des primes qui sont associées à ces Journées », notifie-t-il.

A l’en croire, ces primes sont payées d’habitude bien après l’activité. Suite aux revendications des centrales syndicales, le gouvernement en voulant bien faire a positionné et viré sur le compte des enseignants, les primes des Journées Pédagogiques avant l’activité même.

Le ministre Mahougnon Kakpo a donné des instructions pour procéder à la « défalcation de cette Journée des salaires de ces enseignants qui n’auraient pas répondu ».

« Dans tous les cas, nous veillons au grain et tout se passera bien », a indiqué le ministre Mahougnon Kakpo.

Au total, 114 sites sont retenus pour accueillir 13.987 enseignants dans 468 ateliers. Dans l’Enseignement Secondaire Général (ESG), les enseignants réfléchissent sur le thème : « Bivalence des enseignants au premier cycle de l’enseignement secondaire général en République du Bénin ».

Dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels, les réflexions portent sur : « Formation continue des enseignants formateurs de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) et le développement des compétences de l’apprenant. »

Sur le terrain, le Ministre a déploré un taux d’absence élevé au niveau des enseignants.

Les Journées Pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants prennent fin ce vendredi 18 septembre 2020.

18 septembre 2020 par