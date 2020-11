Des écoles en état de délabrement malgré les efforts du gouvernement

Malgré les efforts des pouvoirs publics à redorer le blason de l’école béninoise, le problème des infrastructures scolaires se pose avec acuité dans certaines localités. Mieux que des salles de classe délabrées et vétustes, c’est sous des hangars que les apprenants suivent les cours dans certaines écoles. Une situation qui suscite des interrogations et appelle à des actions.

Le phénomène semble plus accentué dans les localités de Kouandé, Pehunco, Kérou, Kpèdékpo, Zangnanado, Banamè, Paouingnan, et Dassa. Un tour dans certaines écoles de ces régions permet de se rendre compte de la vétusté et de l’état de délabrement avancé dans lequel se trouvent les bâtiments qui abritent les écoliers. Le cas le plus épatant est celui de l’Epp Davi-Sogo, où le tableau sur lequel l’enseignant est sensé recopier les leçons est troué de part et d’autre, empêchant les enfants de bien lire.

Pire, c’est sous des hangars en terre ou couverts de vieilles branchages de palmiers que les écoliers suivent les cours dans certaines écoles, exposés aux intempéries.

Outre la question des infrastructures scolaires, l’autre problème fondamental auquel le gouvernement devra se pencher est celui de la formation des enseignants. Même si une panacée est trouvée à travers le recrutement des aspirants en réponse au déficit criard observé sur le terrain, il est à noter que le niveau de nombre d’entre eux suscite des inquiétudes. Il est observé que beaucoup parmi ceux-ci ne peuvent formuler de phrases correctes, et recopier correctement les leçons au tableau pour les apprenants.

Certaines leçons recopiées recèlent des fautes graves de grammaire et orthographe. Ce qui amènent à s’interroger sur leur niveau.

Face à cette situation, le gouvernement doit pouvoir, à l’instar des projets Asphaltage et construction de marchés, initier un vaste programme d’aménagement d’infrastructures scolaires, et de formation des enseignants.

F. A. A.

2 novembre 2020 par