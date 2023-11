Des échanges sur les enjeux économiques de la transformation numérique au Bénin

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a procédé, vendredi 10 novembre 2023, à l’ouverture de la 26e édition des conférences périodiques de la direction générale des affaires économiques (DGAE). Elle a eu lieu à la direction générale des impôts en présence des opérateurs économiques, des partenaires techniques et financiers, des directeurs centraux et techniques des ministères et acteurs de la société civile.

« Enjeux économiques de la transformation numérique au Bénin », c’est le thème de la 26e édition de la conférence périodique organisée par la direction générale des affaires économiques (DGAE). Selon le directeur général adjoint des affaires économiques, la conférence entend engager des discussions qui sont essentielles pour façonner l’avenir du Bénin dans le paysage numérique en constante évolution. Élie Idohou a rappelé les progrès significatifs réalisés par le Bénin dans l’inclusion numérique, avec l’expansion des réseaux de fibre optique connectant la plupart des villes et fournissant un accès Internet aux écoles, aux centres de santé, etc. « Le lancement du système de services gouvernementaux électroniques (E-Gouvernement) et les efforts d’automatisation en cours, en particulier dans les services de santé et d’éducation, témoignent de l’engagement du gouvernement envers le développement numérique », a-t-il relevé.

Les avancées dans le secteur du numérique, poursuit Élie Idohou, introduisent de nouveaux défis, intensifient la concurrence dans le paysage numérique et créent des disparités dans l’accès et l’utilisation technologiques pour le développement économique et social. « Les différentes propositions qui seront faites lors de cette conférence constitueront sans doute de nouvelles couches de briques posées sur le chantier de transformation numérique du Bénin en vue de permettre à notre pays de réussir ce nouveau virage », informe-t-il.

A en croire le Chargé du ‘’Projet Réforme’’ de la GIZ au Bénin, Nils Fürköther, la transformation digitale et le développement récent de l’économie numérique au Bénin ont permis de moderniser le fonctionnement de l’administration en général et la gestion des finances publiques en particulier. « Ces mutations économiques ont favorisé une mobilisation accrue de ressources domestiques, un meilleur contrôle de la chaîne de dépenses et la rationalisation de ressources », a-t-il indiqué. Toutefois, souligne Nils Fürköther, si l’on peut noter des progrès notables dans la gestion des finances publiques on peut aussi craindre l’émergence de nouveaux risques budgétaires liés à l’utilisation des outils et de technologies nouvelles. Le représentant de la GiZ soutient que la transformation digitale pourrait accroître les risques de fraude et de détournement de ressources, de contre-attaque et d’espionnage sur les institutions financières et des agences gouvernementales. « Il convient de trouver les voies et moyens pour les contrer », a-t-il ajouté. Le Chargé du ‘’Projet Réforme’’ de la GIZ au Bénin a réitéré la disponibilité de la coopération allemande à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de la bonne gouvernance.

Faire du Bénin un véritable socle du numérique

Procédant à l’ouverture de la 26e édition des conférences périodiques, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances a souligné que les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur ont pour objectif de faire du Bénin, une plateforme numérique en Afrique de l’Ouest. Selon Hermann Orou Takou les échanges au cours de la conférence permettront de mettre en lumière l’état des lieux dans notre pays en matière de transformation numérique, les efforts qui restent à faire pour généraliser l’adoption du numérique mais aussi les défis qui se posent pour la digitalisation complète. « Je suis convaincu que les débats déboucheront sur des propositions concrètes dont l’expérimentation fera de notre pays le Bénin un véritable socle du numérique dans la sous-région », a-t-il affirmé.

Le directeur de la Recherche et des Etudes Stratégiques Pr Jude Eggoh a présenté la synthèse du rapport analyse des mutations économiques. Dans sa communication, il a insisté sur l’amélioration de la qualification des travailleurs via le développement des compétences numériques ; la nécessité de combler le gap du Bénin en matière d’infrastructures de connectivité d’éducation et le challenge sur le plan sécuritaire (renforcer les investissements pour maitriser les risques). Des communications ont également porté sur les progrès réalisés par le Bénin dans l’adoption du numérique et la cyber sécurité. Les participants ont aussi échangé sur comment tirer profiter au mieux des bienfaits d’une transformation numérique réussie et renforcer les performances et la résilience de l’économie face aux chocs endogènes et exogènes.

Akpédjé Ayosso

