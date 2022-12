Des échangent autour de la nouvelle économie du sport à Dubaï

Lors d’un évènement organisé par Investopia, la plateforme mondiale d’investissement, un vivier de chefs d’entreprise mondiaux dans le domaine du sport, de hauts responsables de ligues de football et des décideurs politiques ont discuté de l’avenir des investissements dans le sport. S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie des Émirats arabes unis et président d’Investopia, et Bernard Caiazzo, président de la Global Football Alliance et président du World Corporate Summit ont assisté à l’événement, tenu en partenariat avec le World Corporate Summit (WCS), à Dubaï le 8 décembre 2022 dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Une multitude de sujets liés au sport ont été abordés à l’ordre du jour des 10 sessions tenues lors de l’évènement, notamment : ‘Exploiter le pouvoir médiatique du sport pour les entreprises’, ‘la création de champions mondiaux dans le sport’, ‘Promouvoir le développement durable grâce au sport’, ‘Atouts uniques : Opportunités alternatives de financement du sport’, ‘L’avenir c’est maintenant : tendances et innovations dans le sport’, ‘L’intersection de la technologie et de la santé dans le sport’, et ‘Construire les stades intelligents du futur’.

Mohamed Naser Al Zaabi, PDG d’Investopia, a déclaré : « Investopia, la plateforme mondiale d’investissement, s’entretient avec les chefs d’entreprise et les décideurs au niveau mondial, dans tous les événements commerciaux importants, pour réaliser sa vision de lancer et diriger les dialogues mondiaux sur les sujets économiques et canaliser les investissements vers les secteurs des nouvelles économies. En partenariat avec le World Corporate Summit, Investopia a conclu avec succès cet événement spécial sur le sport qui s’inscrit dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ensemble, nous avons eu des discussions approfondies sur l’industrie du sport, en particulier le football qui attire des millions de personnes, dans le but de renforcer les aspects économiques prometteurs des activités sportives. »

Pour sa part, Bernard Caiazzo a déclaré : « Le sport a le pouvoir de changer le monde et d’unir les gens. Preuve en est, la Coupe du monde, qui réunit plus de 4 milliards de personnes dans le monde pendant quatre semaines. »

« Investopia a réuni les décideurs des clubs professionnels les plus prestigieux et des principaux investisseurs et marques des ligues pour discuter de l’avenir du secteur, qui a évolué au cours des 10 dernières années beaucoup plus qu’au cours des 30 années précédentes, et se trouve sur la bonne voie pour atteindre une croissance considérable au cours de la prochaine décennie, » a ajouté Caiazzo.

De prestigieuses personnalités sportives de clubs de football internationaux ont également assisté à l’événement, dont Javier Tebas, président de la Liga espagnole et Vincent Labrune, président de la LFP (Ligue de Football Professionnel).

