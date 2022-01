Des douaniers arrêtés pour une affaire de devises

Des responsables de la brigade douane de l’aéroport de Cotonou sont gardés à la BEF depuis ce mercredi 26 janvier 2022. Il serait question d’une affaire de non-respect des règles dans la procédure de transfert et de détention de devises.

Investigations dans une affaire de non-respect des règles dans la procédure de transfert et de détention de devises par la Brigade économique et financière (BEF). Selon plusieurs sources, deux responsables de la douane en fonction à l’aéroport de Cotonou sont gardés à vue à la BEF.

Le Bénin a été saisi après l’arrestation d’un passager à Abidjan, Côte d’Ivoire. Ce dernier a pris un vol de Cotonou pour Istanbul avec une forte somme d’argent et une quantité d’or. L’avion fait escale à Abidjan. Le trajet Abidjan-Istanbul a été annulé pour cause de météo.

Le passager a été interpellé lors du débarquement. La BEF a ouvert une enquête pour situer les responsabilités

Aux dernières nouvelles, deux responsables ont été nommés ce jeudi pour remplacer les douaniers mis en cause dans cette affaire. Il s’agit de l’Inspecteur des douanes Winsavi Arsène et du contrôleur des douanes Sokpin Magloire.

27 janvier 2022 par ,