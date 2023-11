Des dégâts énormes dans l’incendie au marché de Cococodji

L’incendie dans la nuit du jeudi 23 novembre 2023, au marché de Cococodji a fait plusieurs dégâts matériels.

39 hangars et boutiques consumés ; c’est le bilan provisoire de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 23 novembre au marché de Cococodji. Il n’y a pas eu de blessés, ni de décès, mais des dégâts matériels et financiers ont été enregistrés. Les sapeurs-pompiers ont pu maitriser le feu après plus de 2 heures d’intervention.

L’origine de l’incendie n’est pas encore connue. Selon les informations, un court-circuit aurait déclenché le feu. Les gérantes de ces hangars et boutiques consumés ont pour la plupart renouvelé leurs stocks de produits en raison des fêtes de fin d’année.

25 novembre 2023