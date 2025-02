Des conseillers de la HAAC reçoivent des distinctions exceptionnelles

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Edouard LOKO et 06 autres Conseillers à la HAAC ont reçu ce jeudi 13 février 2025 les insignes de leurs distinctions dans l’Ordre National du Bénin. Une cérémonie qui intervient à la suite du Décret N° 2024-1373 du 21 novembre 2024 portant nomination et promotion.

Les conseillers de la HAAC ont reçu leur insigne en présence de nombreuses personnalités. Le président de la HAAC, Edouard LOKO déjà Grand Officier de l’Ordre National en 2021, a été élevé à titre exceptionnel et civil à la dignité de « Grand-Croix » de l’Ordre National.

Marcellin AHONOUKOUN, ancien Commandeur, a été promu Grand-Officier de l’Ordre National.

Les conseillers Mohamed BARE, Roukiatou BIO FAÏ, Gérard N’TCHA N’DA, Basile TCHIBOZO et Astérix Lionel Todjié GBEGONNOUDE ont, quant à eux, été promus au rang de Commandeur.

Lors de la cérémonie, le Vice-grand Chancelier des Ordres Nationaux, Falilou Adissa AKADIRI, a souligné le parcours exemplaire des récipiendaires. Il a mis en avant leur engagement sans faille envers la nation. « Chers récipiendaires, vos qualités, votre professionnalisme et votre sens du devoir sont les raisons pour lesquelles vous êtes honorés aujourd’hui par la République », a-t-il indiqué à la cérémonie tenue jeudi 13 février 2025.

Reconnaissance au Chef de l’Etat

Au nom des récipiendaires, le Président LOKO a exprimé sa gratitude envers le Chef de l’État. Il a souligné l’importance de cette distinction. « Nous reconnaissons la valeur de cette décoration. Cette reconnaissance dépasse tout ce que l’argent peut offrir », a-t-il déclaré.

La cérémonie a pris fin par la signature des procès-verbaux.

13 février 2025