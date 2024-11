Des conférenciers saluent l’essor de développement des provinces du Sud du Royaume

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les provinces du Sud du Royaume ont connu un essor de développement sans précédent au cours des dernières décennies. Ce constat a été mis en exergue par des conférenciers réunis, mercredi, au Consulat général du Maroc à Lyon, en France

« Provinces du Sud du Maroc : Potentiel et opportunités d’investissement », c’est le thème de la conférence organisée, mercredi dernier, à Lyon en présence du Consul Général du Maroc, Fatima Baroudi, et de plusieurs personnalités françaises et de la diaspora marocaine.

Cette rencontre, initiée à l’occasion du 49è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, a permis de faire le point des grandes réalisations accomplies sous le leadership du Souverain dans le Royaume, notamment dans le Sahara marocain.

Les intervenants ont mis l’accent sur les chantiers de développement lancés dans le Royaume, portés par la Vision clairvoyante du Souverain, et qui ont impacté le développement, le progrès et la prospérité dans les provinces du Sud dont le Sahara marocain.

Selon les conférenciers, les provinces du Sud sont devenues un pôle de développement et de prospérité et une destination privilégiée des grands chantiers structurants et d’investissements qui en font un hub vers le continent africain et un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Séduits par ce qu’ils ont vu et entendu lors de la séance, les différents opérateurs économiques français et de la diaspora ont manifesté leur volonté d’accompagner le Royaume dans ses efforts de développement et de progrès notamment de ses provinces du Sud.

L’un des présentateurs Henri Louis Vedie, professeur émérite à HEC-Paris, a exposé les chantiers de réformes qui ont transformé la région en pôle d’attraction et de compétitivité dans les secteurs agricole et maritime, sans oublier ses atouts touristiques.

Un autre expert, Tariq Essaid, consultant en management, a exposé les dispositions de la charte d’investissement en matière de création de mécanismes de soutien à l’investissement, l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion d’une gouvernance unifiée et décentralisée.

Nabil Ameziane du Centre régional d’Investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, a présenté les modalités pratiques d’investissement dans les provinces du sud du Royaume, dont les guichets uniques pour faciliter les formalités aux investisseurs.

La conférence a été marquée aussi par les témoignages des opérateurs économiques, qui n’ont pas regretté d’avoir investi dans les provinces du sud, compte tenu de l’environnement favorable et incitatif aux affaires qu’elles offrent.

7 novembre 2024 par