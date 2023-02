Des centaines de carreleurs, peintres, plaquistes, charpentiers et étanchéistes à recruter

Un nouveau recrutement de techniciens sur le chantier de construction des logements sociaux de Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. La date de clôture des inscriptions fixée au jeudi 23 février 2023.

Dans le cadre du renforcement du personnel sur le chantier des logements sociaux en construction à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi, le maire Angelo Ahouandjinou a lancé le recrutement de techniciens.

Il est recherché 300 carreleurs, 150 peintres, 50 plaquistes, 100 charpentiers et 40 étanchéistes.

Selon le communiqué en date du 16 février 2023, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au secrétariat du chef de cabinet du maire d’Abomey-Calavi munies de la photocopie de la carte nationale d’identité, et la photocopie du diplôme. Ceci au plus tard le jeudi 23 février 2023.

