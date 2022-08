Des bourses de formation pour les enfants de troupes

Des bourses de formations initiales d’officiers offertes par des partenaires étrangers au profit des anciens enfants de troupes béninoises. L’information a été rendue publique par le Directeur des écoles et des sports de l’état-major général.

Le Directeur des écoles et des sports de l’état-major général informe les responsables des lycées militaires de la disponibilité des bourses de formations initiales d’officiers. Ces bourses sont offertes aux anciens enfants de troupes par des partenaires étrangers du Bénin. Les apprenants formés dans les Prytanées militaires extérieurs peuvent aussi bénéficier de ces bourses.

L’armée organise un test de classement des anciens enfants de troupes béninoises mardi 16 août à 6h30 à la Direction des écoles et sports.

Le candidat doit être âgé de 22 ans au plus au 31 décembre 2022 ; détenteur d’un Baccalauréat scientifique et être physiquement apte. Les pièces à fournir sont : une copie d’acte de naissance, une copie légalisée du diplôme de Baccalauréat et une pièce d’identité valide.

Les candidats seront soumis aux épreuves physiques et sportives (Grimper) et les épreuves écrites (mathématiques, physique et anglais).

13 août 2022 par ,