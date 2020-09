Des boîtes de cocaïne interceptées à l’aéroport de Cotonou ce lundi

Un passager transportant des stupéfiants a été arrêté ce lundi 31 août 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il s’agit d’un nigérian qui a dissimulé des boîtes de cocaïne hermétiquement fermées dans un sac.

Mis en isolement, le contrôle minutieux des forces de sécurité a révélé par la suite que les boîtes contenaient de la cocaïne. Aussitôt, ce nigérian a été arrêté et les boîtes saisies.

Le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme (CRIET) selon Le Potentiel, est déjà saisi du dossier et le mis en cause sera jugé très prochainement.

F. A. A.

