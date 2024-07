Des arbitres outillés par la FBF à Porto-Novo

Ils sont plus d’une vingtaine d’arbitres d’élite béninois à bénéficier du stage "MA FIFA" organisé par la Fédération Béninoise de Football à Porto-Novo du 24 au 28 juillet 2024.

Ce stage organisé par la Commission des Arbitres de la Fédération Béninoise de Football avec l’appui de la FIFA, a pour but d’actualiser les connaissances des arbitres béninois d’élites. Les participants ont participé à des séances pratiques et théoriques pour répondre aux exigences du football moderne.

Selon le point fait par la FBF, le stage a débuté par des tests physiques au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ensuite, les participants ont suivi des travaux en salle où ils ont été formés sur les amendements des Lois du jeu 2024-2025, l’arbitrage moderne et la gestion des Incidents dans la surface de Réparation.

Chaque jour, les sessions théoriques étaient suivies d’exercices pratiques sur la pelouse du centre de perfectionnement de Missérété.

L’instructeur FIFA, AN-YAN Lim, a insisté sur l’importance des cours pratiques. "Nous enseignons aux arbitres comment gérer un match en situation réelle. Les arbitres sont supervisés durant les exercices pratiques, et nous leur fournissons un feedback immédiat pour corriger ce qui n’a pas été bien fait", a-t-il expliqué.

Pour Gilles Toupé, Président de la Commission des Arbitres de la FBF, ce stage visait d’un autre côté à familiariser les arbitres avec les dernières modifications des lois du jeu.

La dernière journée, celle du dimanche 28 juillet, a été consacrée à la synthèse des travaux et à la remise des diplômes aux participants.

J.S

29 juillet 2024 par ,