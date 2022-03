Des agents du CNHU auditionnés après l’évasion de Bada

Deux (02) médecins et un (01) infirmier du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou ont été auditionnés, lundi 21 mars 2022, à la Brigade criminelle à la suite de l’évasion de l’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi Georges Bada, prisonnier admis aux soins.

La Brigade criminelle a auditionné deux (02) médecins et un (01) infirmier du Cnhu-Hkm de Cotonou, lundi 21 mars 2022, dans l’affaire de l’évasion de Georges Bada l’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi. A la suite de leur audition, les agents de santé ont été placés sous convocation. Plusieurs autres agents ont été convoqués à la brigade.

Condamné en septembre 2021 à 6 ans de prison ferme pour « abus de pouvoir » dans une affaire domaniale portant sur 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi, l’ex maire Georges Bada avait été admis aux soins au Cnhu, jeudi 17 mars 2022. Le prisonnier a disparu de l’hôpital dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022. Dans la foulée, huit personnes ont arrêtées dont cinq proches de l’ex maire et deux agents de police. Trois différentes enquêtes (policière, administrative et judiciaire) ont été ouvertes depuis l’évasion de l’ex maire, qui est toujours recherché.

