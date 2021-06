Des agents des services météorologiques de l’Uemoa en formation ce lundi

Du lundi 28 juin au vendredi 02 juillet 2021, environ 20 agents des services météorologiques de huit pays d’Afrique de l’Ouest seront formés à Dakar (Sénégal), sur la production de données climatiques robustes à partir des données satellitaires combinées avec les données des stations météorologiques collectées, au profit des agriculteurs. C’est une initiative conjointe du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) et de World Agroforestry (ICRAF).

L’agriculture, fortement dépendante des systèmes de production pluviale, subit les affres des changements climatiques. Cette situation compromet la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le bien-être des populations en Afrique de l’Ouest. Selon Dr Caroline Makamto Sobgui, experte en mise à l’echelle des technologies et innovations au CORAF « le changement climatique a un sévère impact sur l’agriculture et pour les agriculteurs, il est plus que jamais essentiel de s’adapter, voire d’anticiper afin de réduire leur impact sur la qualité de vie des producteurs ».

Grace à une initiative conjointe du CORAF et de l’ICRAF, une vingtaine agents des services météorologiques prendront part du 28 juin au 02 juillet 2021 à une formation de renforcement de capacités. Ils seront dotés des techniques et outils pour contrôler la qualité des données climatologiques, acquérir les produits climatiques par satellite, cartographier des données des réseaux climatologiques avec un accent particulier sur la quantification des incertitudes d’interpolation, combiner des données satellitaires et celles des réseaux pluviométriques et enfin élaborer des produits climatiques d’aide à la décision. L’atelier s’inscrit dans le cadre de l’initiative “Enhancing National Climate Services (ENACTS)”, une approche mise au point par l’IRI (l’International Research Institute for Climate and Society) et ses partenaires, pour fournir des données climatiques robustes, fiables et facilement accessibles aux décideurs et aux producteurs en Afrique.

« Cette formation sur le module « Merging » de ENACTS permet de remédier à la faible densité du réseau météorologique en Afrique sub-Saharienne. Elle permet d’établir une corrélation entre le peu de données observées qui existent et celles des images satellitaires, et à partir de cette corrélation, d’extrapoler pour générer des données avec des qualités acceptables pour les sites qui n’en disposent pas. La formation ENACTS-Merging est une composante très utile pour la mise à l’échelle de l’approche “Services climatiques participatifs intégrés pour l’agriculture (PICSA)” » renseigne l’organisation sous régionale CORAF dans un communiqué de presse.

Les résultats attendus

Pour Dr Makamto Sogbui « l’information climatique constitue un puissant outil d’aide à la décision, qui aide les agriculteurs à prendre des décisions éclairées pour mieux faire face au changement climatique ». Il est donc attendu à la fin de cette formation, une maîtrise des outils et des techniques de contrôle de qualité, de spatialisation des données climatologiques ; une maîtrise des outils et des techniques de combinaison des données satellitaires et celles des réseaux au sol ; la production des grilles de pluie et des cartes de référence contribuant au renforcement des services climatiques ; la production des produits opérationnels pour le suivi de la campagne agricole sur la base de la combinaison des données satellitaires et celles des réseaux au sol et le renforcement de la maîtrise du logiciel R ( logiciel dédié aux statistiques et aux bases de données).

La formation sera assurée par des partenaires d’AGRHYMET basés au Niger et de IRI, basés aux Etats-Unis. Les participants viendront des six (06) pays couverts par le programme de Partenariat pour la recherche, l’éducation et le développement agricoles en Afrique de l’Ouest (PAIRED) que sont le Bénin, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Ghana et le Sénégal, et de deux pays additionnels à savoir le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Le CORAF et World Agroforestry (ICRAF) collaborent avec divers partenaires, notamment Agrhymet, l’International Research Institute for Climate and Society (IRI) et bien d’autres.

À propos du CORAF

Le CORAF, une organisation sous régionale constituée des systèmes nationaux de recherche agricole de vingt-trois pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, a pour mandat de coordonner la mise en œuvre des politiques sous-régionales de recherche agricole telles que définies par les gouvernements. Créé en 1987 avec son Secrétariat Exécutif à Dakar, Sénégal, le principal objectif du CORAF est d’améliorer les moyens de subsistance en Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers des augmentations durables de la production et de la productivité agricoles et de promouvoir la compétitivité et les marchés.

À propos de l’ICRAF

Le World Agroforestry (ICRAF) est un centre d’excellence scientifique et de développement qui exploite les multiples avantages que les arbres procurent à l’agriculture, aux moyens de subsistance, à la résilience et à l’avenir de notre planète, à partir des champs des agriculteurs à l’échelle continentale des paysages. Avec son siège basé à Nairobi, Kenya, il s’est donné pour vision, un monde équitable où tous les peuples ont des moyens de subsistance viables soutenus par des paysages sains et productifs.

