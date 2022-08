Des agents de l’ANDF et des inspecteurs des impôts arrêtés

Un chef service de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF), un chauffeur et des inspecteurs des impôts détachés dans la structure en charge du foncier au Bénin ont été arrêtés. Les mis en cause sont poursuivis dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à des actes de rançonnement et de corruption.

Une affaire de rançonnement et de corruption éclabousse l’administration de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF). Un chef service, un chauffeur et des cadres de l’administration des impôts détachés pour servir dans l’agence ont été arrêtés.

Selon les informations, il s’agit du chauffeur, Prosper Djissonon, du chef service enregistrement des conventions, le sieur Koba. Ils sont arrêtés et gardés à la Brigade économique et financière (BEF) depuis quelques jours. En dehors de ces agents de l’ANDF, plusieurs inspecteurs des impôts ont été convoqués. Les mis en cause ont été interpellés suite à une plainte pour une intervention par l’administration des impôts destinée à dénicher les kiosques installés autour de l’agence. Les éléments de la BEF ont fait irruption dans les locaux de I’ANDF mercredi 17 août pour embarquer tous les agents concernés.

Les inculpés sont gardés à la chambre de déferlement du procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), et seront jugés très prochainement .

F. A. A.

25 août 2022 par ,