Démarrage de la correction du BEPC

Les travaux de correction de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juillet 2020 ont démarré ce vendredi 24 juillet 2020 sur toute l’étendue du territoire national. A l’instar des candidats lors de la phase écrite, les correcteurs sont soumis aux mesures de prévention de la maladie du Coronavirus.

Dispositifs de lavage de mains, gels hydro alcooliques masques de protection, et la distance de sécurité sanitaire sont entre autres les mesures adoptées dans tous les centres.

Les résultats de l’examen du BEPC sont prévus pour le 02 août prochain.

Encadré

Les centres de correction retenus

Alibori : CEG1 Kandi

Atacora : CEG1 Natitingou

Atlantique : CEG1 Ouidah, CEG1 Abomey-Calavi, et CEG1 Allada

Collines : CEG1 Dassa

Donga : CEG1 Djougou

Littoral : CEG Sainte Rita

Mono : CEG1 Lokossa, et CEG1 Comé

Ouémé : CEG Djègan Kpèvi, CEG Adjohoun

Plateau : CEG1 Sakété et le Lycée Technique de Pobè.

Zou : CEG Abomey

F. A. A.

24 juillet 2020 par