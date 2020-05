Déclaration du Chef de l’État après son vote

Le chef de l’État est allé accomplir son devoir civique ce dimanche matin aux environs de neuf heures à l’Epp Charles Guillot de Zongo en compagnie de la première dame. A la fin de son devoir civique, il a montré l’importance de ce vote.

« Ce dimanche 17 mai 2020, mon épouse et moi avons accompli notre devoir civique en votant dans le cadre des élections communales et municipales.

Celles-ci consacreront l’avènement d’une nouvelle mandature d’élus qui auront, au niveau décentralisé, la charge de la gestion de nos cités. C’est pourquoi il est important pour chacun de nous d’exprimer son droit de vote, pour choisir les femmes et les hommes qui conduiront les destinées de nos villes. », a fait savoir le président de la république.

17 mai 2020 par