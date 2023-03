De quoi épauler les producteurs de café indonésiens

En 2009, Ibu Rahmah tente de monter une coopérative de producteurs de café dans le nord de Sumatra, en Indonésie. Elle parvient à convaincre des agriculteurs de la rejoindre, mais elle peine à obtenir des capitaux. Cet obstacle, elle le dépassera grâce à un projet soutenu par les États-Unis.

En effet, la coopérative d’Ibu Rahmah finit par obtenir un prêt de Root Capital, une institution financière basée aux États-Unis. Le nombre d’adhérents de Ketiara passe de 37 à 2 000. Leurs ventes annuelles, qui s’élevaient à 3,3 millions de dollars lors des deux premières années qui suivent l’obtention du prêt, atteignent 5,5 millions de dollars en 2014.

« Habituellement, pour obtenir un prêt, il faut fournir une garantie, explique Ibu Rahmah. Mais avec Root Capital, on a juste signé un contrat, et ensuite on a pu accéder à l’argent sans difficulté. »

Le financement accordé par Root Capital permet à Ketiara de payer les agriculteurs pendant la période d’intervalle entre la récolte et la vente du café sur le marché mondial.

Grâce à la hausse de leurs revenus et à l’accès au crédit, les membres de Ketiara peuvent également apporter des améliorations à long terme à leurs exploitations.

Aujourd’hui, sous la direction d’Ibu Rahmah, la marque de café Queen Ketiara est cultivée exclusivement par des femmes et est l’une des plus performantes.

Aux quatre coins de l’Indonésie, les producteurs de café sont confrontés aux mêmes difficultés d’accès au crédit, une situation aggravée par la volatilité du marché et le changement climatique. La superficie des terres propices à la culture du café dans le monde pourrait reculer de près de 50 % en raison du changement climatique d’ici 2050.

Pour remédier à ce problème, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé en décembre 2022 un nouveau projet de trois ans, en collaboration avec Root Capital et l’entreprise américaine de boissons Keurig Dr Pepper.

Le projet baptisé Resilient Coffee, soutiendra 14 000 producteurs de café en Indonésie, en particulier ceux des régions rurales comme les provinces d’Aceh, de Java oriental et de Sumatra du Nord.

Le projet permettra d’élargir l’accès des agriculteurs au financement ; de protéger les écosystèmes ; de développer les compétences en gestion d’entreprise ; et d’offrir plus de possibilités aux femmes dans le secteur du café.

Root Capital a déjà accordé des prêts à hauteur de 1,3 million de dollars à neuf entités gérées par l’État afin d’acheter du café à des agriculteurs locaux. Et à ce jour, les membres de quatre coopératives de café ont reçu une formation commerciale.

Root Capital, Keurig Dr Pepper et l’USAID s’étaient déjà associés par le passé dans le cadre de partenariats public-privé.

Le directeur de la mission de l’USAID en Indonésie, Jeff Cohen, a déclaré que l’un des objectifs du projet Resilient Coffee était « d’exploiter tout le potentiel de croissance des agriculteurs ».

Source : ShareAmerica

