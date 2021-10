De nouveaux régisseurs à Akpro-Missérété, Cotonou et Abomey-Calavi

Par arrêté en date du mercredi 13 octobre 2021, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenum, a procédé à la nomination des régisseurs de la prison civile d’Akpro-Missérété et des maisons d’arrêt de Cotonou et Abomey-Calavi.

De nouveaux régisseurs à la tête des établissements pénitentiaires d’Akpro-Missérété, de Cotonou et Abomey-Calavi.

Le CPP Pierre H.S Logbo est nommé régisseur de la prison civile d’Akpro-Missérété. Eugène Boulé, CP1 est à la tête de la maison d’arrêt de Cotonou. Le nouveau régisseur de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi est le CP2 Désiré I. Odé. L’ancien régisseur de cet établissement pénitentiaire Sagbo Aladassi a été limogé suite à la découverte des cas de grossesses dans la prison. Son intérim était assuré par le gardien en chef de la prison.

A.A.A

14 octobre 2021 par