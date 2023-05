Le gouvernement béninois veut accroitre de 50 % la productivité des palmeraies béninoises et le niveau de vente de l’huile de palme, et des savons dérivés, produits selon les normes de durabilité au Bénin d’ici à 2030. La filière a été relancée à travers l’élaboration et la mise en œuvre du Programme National de Développement (PND-Palmier à huile). Pour les producteurs, c’est une filière qui a beaucoup d’avenir. Lire cet article intitulé ‘’ De l’huile de palme, des rêves et des dilemmes’’, du journal économique et financier ‘’La Tribune’’.

22 mai 2023 par