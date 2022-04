De l’eau vendue en lieu et place de gasoil à un contrebandier

Un homme a confié à un conducteur de taxi-moto à Savè dans les Collines, la somme de 300.000 francs CFA pour l’achat de gasoil, produit pétrolier rare ces derniers temps. Contre toute attente, le conducteur lui ramène des bidons remplis d’eau, au lieu de gasoil commandé.

De l’eau vendue au lieu du gasoil, le fait divers s’est produit à Savè dans les Collines. L’acheteur selon les informations, connait bien le taxi-moto à qui il a remis la somme de 300.000 francs CFA pour l’achat d’environ 15 bidons de 25 litres de gasoil. Les deux ne seraient pas à leur premier essai.

Le taxi-moto au moment de l’achat aurait bien vérifié le contenu des bidons, et constaté que c’est bien le gasoil qu’on lui avait servi. Mais une fois au domicile de l’acheteur, ils découvrent que les bidons contenaient de l’eau, et se dépêchent tous chez les vendeurs. Mais ces derniers avaient déjà fui.

Le taxi-moto selon les informations, est interpellé pour complicité. Sa moto est gardée au commissariat de police, et il devra selon les informations, payer la somme de 150.000 francs CFA.

L’enquête ouverte suit son cours ; mais pour l’heure, les commentaires vont bon train. Certains voient dans cette affaire, l’usage de forces occultes. Pour d’autres, les vendeurs auraient d’abord rempli les bidons avec de l’eau, avant d’y ajouter le gasoil.

F. A. A.

