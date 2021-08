DJ Couclick récupère sa radio

DJ Sommet des Sommets est désormais en possession de sa radio saisie par le comédien Timinni dimanche 1er août. Ce mercredi 04 août, le PDG de la Centrale Company Richard Flash a réglé le différend entre DJ Couclick et le comédien.

Pour une dette de 200.000 FCFA, la radio de Couclick avait été confisquée par le comédien Timinni en plein direct. Il s’agit d’une avance de prestation perçue qui a été finalement annulée. Ce mercredi Richard Flash a échangé avec les deux protagonistes. Il a réussi à régler le différend qui les oppose. « Bonsoir famille. J’ai récupéré ma radio. J’ai reçu un appel de mon grando Richard Flash Officiel où il m’invitait dans son bureau. Je ne savais pas que Timinni y était également. On a échangé et on s’est compris

Ensemble , hissons le drapeau du Bénin. Le vendredi, je serai en direct direction directive diarrhée », a écrit DJ Sommet des Sommets sur sa page Facebook.

