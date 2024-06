On dit généralement que l’échec est orphelin, mais la réussite a des parents et parrains.

Le dernier match de DADJE FC à Ouidah contre COTON FC de la localité, comptant pour la vingt-quatrième journée et la fin de la Super Ligue Pro, a consacré pour une troisième fois consécutive le club phare du pays kpassè, champion du Bénin, avec 51 points et DADJE FC, avec 47 points, finit vice-champion et qualifié pour la Coupe de la Confédération Africaine de Football.

Cependant, loin de moi, l’idée de blâmer quelqu’un, j’invite toute personne, qu’elle soit native Adja ou non, ayant encore un brin d’amour pour DADJE FC, de se réveiller, de se mobiliser autour de ses idéaux.

Être qualifié pour une compétition africaine inter-clubs club, c’est un acquis, mais, c’est maintenant que le plus important et le plus dur commencent pour DADJE FC.

J’ai eu la chance, par le passé de suivre de prêt plusieurs équipes béninoises ayant participé aux compétitions africaines inter-clubs de la CAF, pendant qu’elles faisaient cette expérience.

Je vous dis que ce n’est pas de la mer à boire, ce n’est pas une sinécure.

C’est une affaire de sous, de gros sous.

Et lorsqu’on regarde dans le rétroviseur, lorsqu’on interroge les conditions dans lesquelles DADJE FC a parcouru les quarante journées du championnat national professionnel qui vient de s’achever, il y a de quoi pâlir de honte pour mes amis ADJA, que dis-je, pour mes frères ADJA, que j’ai connus depuis déjà trois décennies, comme des hommes et des femmes dignes, comme des femmes et des hommes qui n’aiment pas l’humiliation, des Hommes d’honneur.

De par l’exercice de par profession, j’ai davantage connu ce peuple.

Mais hélas, par le football, notamment lors de la saison 2023-2024, ce peuple s’est révélé négativement, par l’abandon de son club identitaire. Ce club qui fut très cher à mon ami Casimir SOSSOU. Ce club qui continue heureusement d’être cher aux supporters, que je remercie au passage pour leurs massives mobilisations sur tous les stades à travers le pays, ce , sur fonds propres, sur des cotisations au titre de chaque journée de l’épreuve.

J’ai eu la chance de vivre cette dernière saison, les conditions les plus exécrables, les conditions les plus inhumaines dans lesquelles les enfants et le staff technique ont effectué les voyages sur le Nord, conditions qui ne peuvent jamais permettre à une équipe de football de gagner à l’extérieur.

Gagner à l’extérieur, c’est savoir bien voyager.

DADJE FC aurait été tout facilement champion du Bénin cette année si on lui avait épargné les odyssées vers Nikki, Kandi, N’Dali, Bembèkéré et j’en oublie.

Chers frères et amis du peuple ADJA, je vous invite à l’humilité et à vous hisser au-dessus des dissensions internes.

Je vous invite à vous organiser davantage autour du club. Un club qui performe , mais derrière qui on ne voit aucun dirigeant. J’ai suivi presque tous les matchs de DADJE FC et je veux bien être contredire sur ces points.

Je m’en voudrais de finir mon propos, sans jeter un regard critique sur les rapports SONEB et DADJE FC au cours de la saison qui vient de s’achever.

L’éléphant attendu est arrivé avec un pied cassé.

En effet, annoncés avec renforts de publicités et de tapages médiatico-politiques, les sociétés civiles sportives ont vite fait long feu.

Si des clubs comme Loto Popo, Coton fc, Sobemap FC , avec des fortunes diverses, s’en sortent cahin cahan, point n’est le cas de DADJE FC.

La société sportive DADJE FC - SONEB, n’a jamais vu le jour, du moins pour ce qui est des textes, fondateurs, ce qui a rendu les procédures de décaissement de fonds excessivement longues et par la même occasion a rendu invivables les relations entre les deux entités.

L’association sportive stricto sensu DADJE FC n’existe pratiquement plus, du moins pour ce qui en reste. J’ai eu du mal à me faire présenter les membres du Bureau Exécutif de DADJE FC. On m’a parlé d’un Président Délégué que j’ai jamais vu au stade.

Je fais cependant une mention spéciale à monsieur Sylvanus KPOMASSI, l’homme sur la tête de qui se repose toutes les attributions du Bureau Exécutif de l’Association DADJE FC ; monsieur le Coordonnateur de DADJE FC, l’homme sur la tête de qui, toutes les responsabilités du club s’est reposées toute la saison, ainsi qu’au staff technique, dirigé par le coach Patrick AGBEGNINOU à la suite de mon ami Vincent RAUTUREAU que le devoir national a précipitamment fait retourner en France aux cheveux de OS CHOLET, en National.

Enfin une mention très très spéciale aux joueurs, qui ont d’abord joué pour eux-mêmes et qui ce faisant, ont su se mettre au-dessus de la mêlée pour se hisser vice-Champion , second au classement et du coup, qualifié pour la Coupe CAF.

Je souhaite une très bonne campagne africaine à DADJE FC, le club du peuple.

Appolinaire DASSI

Magistrat, Conseiller à la Cour d’Appel de COTONOU.

29 juin 2024 par